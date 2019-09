Eine Person kommt dieses Jahr also noch zu meiner Liste hinzu. Sie möchte ich am liebsten beschenken – wahrscheinlich weil ich es nicht muss. Sie soll wissen, wie sehr ich unsere Telefonate schätze, besonders die, die statt mit Sprechen mit minutenlangem Schlurzen meinerseits beginnen. Danke sagen dafür, dass sie mein Glas ab und zu mit Wasser statt Gin Tonic füllt und all die WhatsApp-Herzchen-, Küsse- und Du-schaffst-das-schon-Emojis in reeller Form zurückgeben. Ohne Absprache, ohne Druck, ohne Preislimit. Für alle Gleichgesinnten gibt es in der Slideshow noch mehr Inspirationen für den oder die BFF.