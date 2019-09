Der kommt schon von meiner Mutter. Sie hat immer betont, dass man sich weiterbilden muss. Man sollte interessiert sein an dem, was um einen herum passiert, ganz egal ob Kunst, Literatur, Fotografie oder Wissenschaft. Nur so wird man zu einer interessanten Person. Schönheit kommt und geht. Doch Menschen, die andauernd erfolgreich sind, sind so viel mehr als nur schön. Als ich aufgewachsen bin, ging es nicht nur um gute Noten in der Schule. Am Nachmittag wollte ich weiterlesen und -lernen.