5 Aroma-Roll-Ons für die Tasche, die dich Stress sofort vergessen lassen

Aroma-Roll-Ons beruhigen mit ätherischen Ölen aus Lavendel oder Jasmin und werden an den Handgelenken, Schläfen oder (vielleicht eher im Sommer) an den Fußsohlen aufgetragen. Ihre Düfte betören und lassen den Stress ganz nebenbei verschwinden. Man sollte wie so oft einfach nur dran glauben. Unsere 5 Favoriten für die Handtasche gibt's in der Slideshow!