Vor allem wenn es warm wird, steigt das Fernweh, man möchte am liebsten sofort die Koffer packen und in den nächsten Flieger steigen. Doch sobald einen das Arbeitsleben einholt, möchte das Urlaubskontingent gut durchdacht und geplant sein. Was macht man also mit freien Tagen, an denen man einfach nur kurz dem Alltag entfliehen möchte? An denen man nicht gleich das Land verlassen, aber auch nicht schon wieder ins überfüllte Freibad gehen möchte – ihr kennt das.



Wir sind in uns gegangen, haben unsere Instagram-Accounts durchsucht und versucht, uns an den letzten Kurzurlaub zu erinnern. Herausgekommen ist eine grandiose Liste der Refinery29-Redaktion mit ihren zehn Lieblingsorten in Deutschland.