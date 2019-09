Auch wenn wir die Hoffnung aufgeben mussten, dass der deutsche Sommer dieses Jahr nochmal die Kurve kriegt, gibt es ja immer noch die goldenen Herbstmomente, die uns mindestens genauso viel Wärme schenken. Mit einem Kuschelpulli und einer Tasse Tee die Sonnenstrahlen am Fenster einfangen, ein Spaziergang durch das bunte Laub, der letzte Kaffee in der goldenen Mittagssonne und ein grandioses Farbspiel am Himmel wenn die Tage kälter werden. Was auch immer es ist, Erinnerungen an schöne Momente lassen es uns kurz wieder warm werden ums Herz. Wenn wir die Augen schließen kommen alle Gerüche und Gefühle wieder hoch. Wir haben zum Thema goldene Momente und Anziehungskraft eine der angesagtesten deutschen Blogger gefragt. Marie von Behrens , die durch ihre natürliche Art und ihren lässigen Style bezaubert, die sich zwischen Cha Cha Matcha in New York und den Straßen von Paris bewegt und die uns ihren ultimativen Dufttipp mit auf den Weg gibt, der eine natürliche Anziehungskraft für sie hat und an viele goldene Momente erinnert. DKNY's neuster Duft, Nectar Love , lädt dich dazu ein, genau diese Momente das ganze Jahr über zu erleben.