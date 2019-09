All das Jammern und Meckern über das fiese, kalte Herbstwetter hilft natürlich überhaupt nichts, sondern sorgt nur dafür, dass man sich noch mehr hereinsteigert. Dabei müssen wir uns gerade erst mal dran gewöhnen, dass es die nächsten sechs Monate wahrscheinlich meistens Grau aussieht am Himmel. Was aber wunderbar ablenkt, ist die Aussicht auf ein heißes Bad zum Feierabend. Sobald es früh dunkel wird, beginnt nämlich die Zeit, in der wir unsere Beauty-Rituale direkt noch mehr zelebrieren.