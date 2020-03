Besonders deine Gelenke kommen mit den intensiven Trainingseinheiten nicht so gut klar. Eine Rutgers-Studie von 2019 ergab, Menschen, die ein hochintensives Intervalltraining durchführen, sind einem höheren Verletzungsrisiko ausgesetzt. Das gilt insbesondere für die Knie und Schultern. Die Forscher*innen schauten sich an, wie typische HIIT-Übungen, also Push-ups, Lunges und Burpees, sich auf das Verletzungsrisiko auswirken. Dabei fanden sie heraus, dass besonders eine schlechte Form und stark beanspruchte Muskeln die Gefahr, sich zu verletzen erhöhen – und eben diese gehen oft mit gesagten Übungen bei der Intensität einher.