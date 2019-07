Es gibt kaum etwas Unangenehmeres als einen Muskelkrampf. Vielleicht noch Menstruationsschmerzen – die sind wirklich kein Spaß, aber gleich an zweiter Stelle stehen Muskelkrämpfe! Diese erscheinen, wenn sich die Muskulatur unwillkürlich zusammenzieht. Das kann bei jedem Muskel im Körper passieren, aber meistens sind es die Krämpfe in den Beinen, die dich, wortwörtlich, in die Knie zwingen. Don-A-Matrix, der Personal Trainer von Stars wie den Kardashians , kennt sich mit diesem Problem gut aus. Durch sein intensives Fitnesstraining hat auch er hin und wieder krampfende Schmerzen in den Beinen. Für ihn ist ein Muskelkrampf so, „als würde dich jemand festhalten und nicht mehr loslassen“.