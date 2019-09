Darf man Äpfel & Bananen zusammen lagern?

In der Regel schmecken Obst und Gemüse frisch immer noch am besten. Außerdem enthalten sie unversehrt eben die meisten Mineralstoffe und Vitamine, die für eine gesunde und ausgewogene Ernährung wichtig sind. Damit Äpfel, Bananen & Co. lange frisch bleiben, gilt es auf die richtige Aufbewahrung zu achten. Grundsätzlich solltest du alle Obstsorten möglichst getrennt voneinander aufbewahren, damit die Früchte ihren Reifungsprozess untereinander nicht beeinflussen. Darüber hinaus gibt es noch einige weitere Dinge, die bei der spezifischen Lagerung einzelner Früchte zu beachten sind. Heimische Obst- und Gemüsesorten wie Äpfel, Kirschen, Pflaumen oder Blumenkohl können bei Temperaturen um die 8 Grad relativ kühl (und gut verpackt sogar im Kühlschrank) gelagert werden, während exotische Früchte wie Bananen, Ananas oder Zitrusfrüchte lieber Zimmertemperatur mögen und auf keinen Fall in den Kühlschrank gehören, weil sie auf Kälte reagieren. Tomaten bitte ebenfalls nicht kühlen, sondern vom restlichen Gemüse trennen und an einem trockenen und luftigen Ort lagern!