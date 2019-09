In Foren und sozialen Netzwerken wird der Hashtag oft benutzt, um etwas als komisch, gruselig oder verwerflich zu markieren. Manchmal ist es auch ein Codewort, um einen Verdacht auf Pädophilie zu veröffentlichen. Aber das große Problem ist, dass der Bär inflationär und falsch eingesetzt wird. Manche finden seine Sprüche wie „If your age is on the clock, get ready for my cock" einfach witzig, junge Mädchen spielen unreflektiert mit ihrer Lolita-Anmutung oder Männer mit jungen Freundinnen nutzen den Hashtag dafür.