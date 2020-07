Afropean : ces photos capturent le quotidien des femmes noires en Europe

"Dans mes photographies, je suis souvent confronté à des taches et à des reflets, à une lumière tamisée et à des cadres flous. Cette photo en particulier me rappelle un livre de l'universitaire afro-américain Fred Moten intitulé Black & Blur, au sens figuré comme au sens propre. Elle me rappelle aussi pourquoi je choisis de photographier comme je le fais. La notion même d'identité noire est constamment en mouvement et ne peut pas être vraiment figée. Beaucoup de mes photographies, comme celle-ci, ont été prises dans les métros européens parce qu'en plus de tenter de capturer la banalité d'être Noir (les trajets maison/travail et la réalité quotidienne plutôt que les festivals et les fashionistas), j'explorais la liminalité - le sentiment de se trouver à cheval entre les cultures et les continents, et le mouvement et la transitivité des transports publics sont devenus, je pense, une allégorie de l'entre-deux des communautés noires de deuxième/nouvelle génération vivant en Europe".