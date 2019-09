Was ich gerne vor meinem ersten Tattoo gewusst hätte

Wenn du also gerade in Erwägung ziehst, dich tätowieren zu lassen, solltest du auf jeden Fall weiterlesen. Wir haben alle tätowierten R29-Mitarbeiter*innen nach ihren Erfahrungen ausgehorcht und gefragt, was sie gerne vor ihrem ersten Tattoo gewusst hätten. Ein paar ihrer Tipps sind eher praktischer Natur (ein hygienisches Studio ist die absolut wichtigste Bedingung), andere ein bisschen albern (Tattoos sind wie eine Einstiegsdroge für noch mehr Tattoos), aber du wirst erleichtert darüber sein, wie viele Leute sich dieselben Fragen stellen wie du.