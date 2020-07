Von wegen kitschig: Diese Schmetterlingstattoos sind wunderschön!

Wenn du in den 90ern großgeworden bist – oder du dich mit dem Jahrzehnt in letzter Zeit ein bisschen beschäftigt hast, weil es in der Modewelt aktuell so eine große Rolle spielt – dann denkst du jetzt bestimmt automatisch an die bunten, abwaschbaren Klebetattoos in Schmetterlingsform, die es bei diversen Zeitschriften und sogar bei einigen Kaugummis als Gimmick gab. Und eventuell weckt das wiederum Assoziationen an Schmetterlingshaarspangen und T-Shirts mit glitzernden Schmetterlingsmotiven. Und schon driften meine Gedanken in Richtung Sommerferien, Freibad und Bum Bum-Eis ab...