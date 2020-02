Das Beste an Mesh-Tops ist, du kannst sie zu so gut wie jedem Anlass tragen. Du willst feiern gehen? Dann her mit dem Glitzer-Mesh! Ein Vorstellungsgespräch liegt an? Trag unter deiner eleganten Mesh-Bluse einfach ein Tanktop und kombiniere das Ganze mit einer schicken Hose und du rockst den ersten Eindruck. Und selbst wenn der Wind mal wieder heftig wehen sollte, musst du nicht auf dein Mesh verzichten – geh einfach nach dem Zwiebelschalenprinzip vor und trag über dein Top einen stylischen Cardigan oder ein dickes Wollkleid.