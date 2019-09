Kaum ist der Frühling da, wächst in mir die Lust auf etwas Neues – neue Frisur , neue Wohnung , neues Outfit... egal was, Hauptsache Veränderung! Doch weil Geld leider immer noch nicht auf Bäumen wächst und es auch bei weitem nicht mehr die nachhaltigste Art zu leben ist, überlege ich mir ganz genau, worin ich investieren will. Dass es gerade superviele Trends gibt, die ich am liebsten alle mitmachen würde, macht die ganze Sache allerdings nicht einfacher. Wie soll ich mich also entscheiden?