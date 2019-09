Kids der 90er werden bei diesem Klebetattoo-Trend ausflippen

Als Kind der 90er Jahre gab es in meinen Lieblingsheftchen und Magazinen meist ein Gimmick, das in meinem Kopf kleben blieb: Rubbel- und Duftsticker. Auch wenn es nur kleine Bildchen und Aufkleber waren, war es doch schwer zu widerstehen und zu rubbeln und daran zu riechen. So überrascht es mich auch nicht, dass ein neuer Trend im Internet unserer Kindheitsanekdote wieder groß macht – nur noch viel cooler: Jetzt gibt es duftende Aufklebetattoos.