Sexe : 12 conseils pour bien vivre sa première fois

Les médias et la société nous transmettent beaucoup de messages sur le sexe. Essayez de ne pas vous focaliser sur ce que vous avez appris sur la perte de la "virginité" à la télévision, dans les films ou même chez vos ami·e·s, car dans la vie réelle, les expériences des gens peuvent être très différentes les unes des autres. "Débarrassez-vous de toute attente ; la première fois que nous faisons l'amour n'est généralement pas notre meilleure. De plus, beaucoup de choses que l'on entend sur la première fois ne sont pas absolues", explique Emily Morse , experte en sexualité et en intimité pour les préservatifs SKYN et animatrice du podcast Sex With Emily. "Tout le monde ne saigne pas la première fois , n'a pas de douleur ou même ne prend pas de plaisir - et si vous faites partie de ces catégories, sachez qu'il n'y a rien qui cloche chez vous".