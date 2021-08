Le dry humping : l’art de jouir habillé·e

Vous pouvez avoir un orgasme avec vos vêtements, mais ce sera beaucoup plus difficile si vous portez un jean super épais. Le but est d'exercer une pression sur votre clitoris, donc si vous rejoignez votre partenaire et que vous savez que vous allez faire du dry humping, portez quelque chose de fin. Plus la barrière vers votre clito est mince, plus vous aurez de chances de jouir.