Mit Trockensex trotz Klamotten zum Orgasmus – so geht’s

Aber was, wenn hier weder Penis noch Umschnalldildo anwesend sind? Die Sexualforscherin Dr. Laura McGuire schlägt vor, deine Vulva in dem Fall am Venushügel zu reiben – der Erhebung direkt oberhalb der Genitalien. Keine Hektik: Es kann eine Weile dauern, bis ihr dabei die perfekte Position gefunden habt. Legt euch dazu am besten auf- oder nebeneinander.