In Hollywood wird mit dem Verlust der „Jungfräulichkeit“ durchaus unterschiedlich umgegangen. In manchen Filmen geht es einfach nur darum, endlich Sex zu haben, um es den Kumpels erzählen zu können, in anderen wird Frauen nahezu davon abgeraten, vor der Ehe überhaupt mit jemandem zu schlafen. Zwischendrin gibt es aber glücklicherweise auch immer mal wieder den Versuch, das erste Mal so darzustellen, wie es in der Realität oftmals ist: komisch, aufregend, unangenehm, schön und liebevoll zugleich.