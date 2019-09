In der Schule werden wir für jedes einzelne Werk kritisiert. Es ist die Aufgabe eines Lehrers, unsere Arbeiten mit dem gnadenlosen Rotstift anzustreichen und nicht nur die kleinen Fehler aufzuzeigen, sondern uns mit ausladenden Erklärungen zu sagen, dass wir es besser machen sollen – im Allgemeinen. Erinnern Sie sich an Schulzeugnisse? In denen nicht nur unsere akademischen Arbeiten, sondern auch unsere sportlichen und sozialen Fähigkeiten beurteilt wurden. Wenn man darüber nachdenkt, kann professionelle Kritik der Schulkritik nicht das Wasser reichen.



Im Einzelhandel werden wir für unseren Umgang mit den Kunden kritisiert – oder von den Kunden, was schrecklich ist und wobei es sich insgesamt um ein ganz anderes Biest handelt. Als ich einen Sommer lang in einer Zeitarbeitsfirma gearbeitet habe, wurde ich dafür kritisiert, zu laut zu reden und für meinen Umgang mit der Ablage und mit Excel-Tabellen. Als ich in einem Restaurant arbeitete, wurde ich für meine Arbeitskleidung kritisiert und dafür, dass ich in den ersten Tagen die Tischnummern verwechselt habe. Und als in in einer Bank gearbeitet habe, wurde ich kritisiert für... alles. Ich war sehr, sehr schlecht in der Arbeit in einer Bank und hätte vermutlich gefeuert werden müssen. Ich kündigte nach sechs Monaten.



Also ist es wahr: wenn wir Anfänger sind, egal in welcher Branche, können wir scheinbar nichts richtigmachen. Und wenn wir unseren Status als makelbehaftete Menschen aufarbeiten, realisieren wir normalerweise, dass es eine Menge zu lernen gibt, dass wir nicht perfekt sind – außer unserem Wunsch, es zu sein oder dem Glauben, es zu sein – und dass diejenigen, die Erfahrung mit professioneller Arbeit haben, es verdient haben, ihr Wissen durchzusetzen. Das bedeutet nicht, dass sie gemein oder grausam sein dürfen, aber sie haben das Recht, genervt zu sein. Ich werde ehrlich sein: Als ich neu im Einzelhandel war, habe ich aus Versehen meine Ladenschlüssel in einer Umkleidekabine eingeschlossen, wodurch wir die Vordertüren nicht abschließen konnten. Genauso wie mein Manager verärgert war, als ich einem Hochstapler aus Versehen 3000 US-Dollar erstattet habe.