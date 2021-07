Mon ex et moi nous sommes remis ensemble après 10 ans

Lorsque Jasmine*, 30 ans, est tombée sur un homme qu'elle avait rencontré 10 ans auparavant sur Tinder, elle était difficilement reconnaissable : elle portait des lunettes, et ses cheveux étaient d'une couleur et d'une longueur complètement différentes. Son ex n'a même pas réalisé qu'il s'agissait de la femme avec laquelle il était sorti dans le passé. Jasmine a supposé qu'il avait swippé à droite par accident. "Il a dit que même s'il ne savait pas que c'était moi quand on a matché, il serait heureux de me retrouver autour d'un verre pour rattraper le temps perdu."