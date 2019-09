Falls du befürchtest einen Psychopathen an Land gezogen zu haben, gibt es Neuigkeiten für dich, und zwar keine guten: es ist sehr wahrscheinlich, dass Psychopathen auch nach einer Trennung nicht locker lassen.



Laut einer aktuellen Studie des wissenschaftlichen Magazins Personality and Individual Differences profitieren Psychopathen und Narzissten noch von ihren Beziehungen lange nachdem diese eigentlich vorbei sind.



Im Rahmen der Studie fragten Forscher eine Gruppe von Menschen nach Gründen für eine Freundschaft nach der Trennung. Die Bedeutung und Gewichtung genau dieser Gründe sollten die Befragten einer neuen Gruppe anhand von eigener Erfahrung bewerten. Der zweiten Gruppe wurden außerdem Testbögen ausgehändigt, welche ihre „dunklen Persönlichkeitsmerkmale“, beispielsweise Psychopathie und Narzissmus, evaluieren.



Die meistgenannten Gründe für eine Freundschaft mit dem/der Ex umfassen unter Anderem das Gefühl von Sicherheit und die sentimentale Bindung, die eine solche Freundschaft mit sich bringt, jedoch nannten Männer weitaus häufiger als Frauen auch Gründe wie Sex und Nutzbarkeit. Und wer nannte diese Gründe vor allen anderen? Psychopathen und Narzissten. Und wenn man in Betracht zieht, dass jene Persönlichkeiten dadurch gekennzeichnet sind, stetig von anderen profitieren zu wollen, ist das nicht einmal überraschend.



„Individuen, die ein höheres Level an dunklen Persönlichkeitsmerkmalen aufweisen, tendieren dazu ihre Freunde strategisch auszuwählen“, so lautet die Schlussfolgerung der Autoren. „Folglich ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Charakterzüge dazu führen, Freundschaften anhand von Faktoren wie Zweckmäßigkeit und Dienlichkeit zu bewerten, um beispielsweise den ständigen Zugang zu Sex zu bewahren.“



Solltest du also psychopathische oder narzisstische Züge an deinem Ex vermuten, lass die Vergangenheit vergangen sein. Sein Wunsch weiterhin mit dir befreundet zu sein ist sehr wahrscheinlich nicht ganz so unschuldig, wie er scheint.