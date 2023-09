Kylie Jenner datet Timothée Chalamet & niemand kommt drauf klar

So undramatischer, aber doch überall bekannter Gossip ist nicht bloß unterhaltsam, sondern schweißt uns sogar alle irgendwie zusammen. Das ist ungefähr so, wie wenn ein Bekannter oder eine Bekannte in einer neuen Beziehung zu sein scheint und du mit deinen Freund:innen im Gruppenchat alles darüber analysierst: Wer ist der oder die Neue? Und wann fing alles an? Ihr habt alle eure eigenen Theorien dazu und freut euch einfach gemeinsam darüber, es nicht genau zu wissen. Anstatt um eine x-beliebige Person aus eurer Schulzeit geht es hierbei aber eben um zwei der größten Stars unserer Generation, und der Gruppenchat beschränkt sich nicht nur auf deinen Freundeskreis, sondern enthält uns alle. Im Kontrast zur Joe-Jones-Sophie-Turner-Scheidung und dem traurigen Verdacht, die wahre Liebe gebe es vielleicht nicht mehr, fühlt sich diese neue Beziehung herrlich unschuldig, verspielt und locker an – und die beiden liefern uns noch dazu so gern eine Show ab. Küsse bei Beyoncés Renaissance-Tour , Chicken Nuggets bei den US Open , und gemeinsame Abende bei der Fashion Week: Kein Wunder, dass unser kollektiver Gruppenchat gar nicht mehr zur Ruhe kommt.