Ich war einsam – also zog ich ans andere Ende des Landes

In mancher Hinsicht war das Ganze aber doch nicht so leicht. Ich kehrte in die Kirchengemeinde zurück, zu der ich als Studentin gehört hatte, in der Hoffnung, darüber neue Freund:innen zu finden. Die meisten der Leute, die ich vier Jahre zuvor dort gekannt hatte, waren inzwischen aber nicht mehr da. Ich fing also von vorne an, und das war manchmal ganz schön unangenehm. Selbst im perfekten Umfeld für neue Freundschaften musst du dich immer noch selbst darum bemühen, diese Kontakte auch tatsächlich in die Wege zu leiten. Ich zwang mich also dazu, zu sozialen Events zu gehen – selbst an den Tagen, an denen mir gar nicht danach war. Ich speicherte mir die Handynummern neuer Bekanntschaften ab und schrieb ihnen, ob sie sich nicht mal mit mir treffen wollten. Es erforderte viel Mühe, aber nach einiger Zeit hatte ich mir doch einige gute Freundschaften erarbeitet. Das Umfeld, das mir meine Kirche dabei ermöglichte, nehme ich nicht für selbstverständlich: Ich weiß nicht, wo ich sonst nach Freund:innen gesucht hätte.