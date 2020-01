Bin ich Podcast-süchtig, weil ich Angst habe, allein mit meinen Gedanken zu sein?

Vielleicht ist es also an der Zeit, dass wir uns wieder mit unseren inneren Monologen anfreunden. Für mich persönlich heißt das, dass ich dabei bin, die stillen Momente schätzen zu lernen und die Gedanken zu akzeptieren, die in meinem Kopf auftauchen. Komplett verabschieden werde ich mich von Podcasts aber sicher nicht so schnell, aber ich versuche, jeden Tag einen kurzen Spaziergang durch den Park zu machen – ohne Kopfhörer. Und ich habe angefangen, Yoga zu machen, was super ist, weil es für eine kurze Zeit meine ganze Aufmerksamkeit erfordert. Es gibt dann keine Ablenkungen und ich bin ganz im Hier und Jetzt. Okay, okay. Ab und zu denke ich schon mal darüber nach, woher der herabschauende Hund eigentlich seinen Namen hat oder ob alle Anfänger*innen so schrecklich unbeweglich sind wie ich. Aber das ist schon in Ordnung. Wie sich herausgestellt hat, sind meine Gedanken gar nicht so furchteinflößend, wie ich gedacht habe.