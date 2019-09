Jeder, der Maya Jama schon auf Social Media kennt, weiß, dass sie es liebt, Frauen zu unterstützen und sie dazu ermutigt, das Beste aus sich und ihrem Leben herauszuholen. Man trifft Maya zu Hause bei einem Glas Wein und Take-Away, oder im Taxi wie sie von einem Meeting zum nächsten huscht. Wenn wir also irgendjemandem zuhören möchten, der über die #Struggles wie Work-Live-Balance, Sex oder große Brüsten redet, dann ist es Maya. Sie versteht einfach, was es bedeutet, eine moderne Frau zu sein. Darum dreht sich schließlich der ganze Podcast. Teils wie ein Mädelsabend, teils wie eine Therapie, wirst du dich in den Folgen von When Life Gives You Melons auf jeden Fall an der ein oder anderen Stelle wiederfinden. Denn wenn das Leben dir Melonen gibt, dann mach das Beste draus!