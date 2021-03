Je n’ai pas eu d’orgasme avant mes 30 ans

J'ai créé le podcast Come As You Are après avoir réalisé que la façon dont je cadre et traite mon corps peut avoir un impact tangible sur mon plaisir. Je voulais offrir une plateforme à d'autres femmes et à des personnes non binaires pour qu'elles parviennent à la même compréhension et discutent de leur relation avec l'orgasme - un mot qui, pour moi, capture la relation de chacun avec la satisfaction, les autres et le sens de soi.