Si comme moi, vous avez déjà ignoré des signaux d'alarme par le passé, vous comprendrez à quel point il est important de savoir les reconnaître. Cependant, j'ai récemment constaté que j'étais devenue trop attentive aux signaux d'alarme. Toujours en état d'alerte, je me surprends à les chercher partout ; j'ai commencé à discuter avec une nouvelle personne il y a quelques mois, et notre toute première conversation a porté sur les signaux d'alarme que nous pouvions voir chez l'autre. De quoi mettre le feu aux poudres dès le début ! On ne savait même pas si on était compatibles mais on anticipait déjà les raisons pour lesquelles ça ne marcherait pas.