Nein, du musst an Weihnachten nicht glücklich sein

Stattdessen solltest du dich den Höhen und Tiefen öffnen. Hat deine Mutter einen gemeinen Kommentar zu deinem Geschenk an sie abgelassen? Gib deiner Reaktion darauf einen Namen (Enttäuschung? Wut?) und lass das Gefühl einfach zu. Stehst du nach dem Weihnachtsbaumkauf im Stau? Gestehe dir deinen Frust ein. Obwohl wir gerne glauben, das Unterdrücken negativer Gefühle würde dafür sorgen, dass wir generell zufriedener sind, verlierst du dadurch deinen Sinn für natürliche Freude, wenn du auch alle anderen normalen Gefühle einfach von dir drängst. „Wenn du dich nur auf das konzentrierst, was dich glücklich macht, ignorierst du viele der Faktoren, die dich weniger glücklich machen“, erklärt Dr. Breland-Noble. „Sie verschwinden aber nicht einfach, wenn du sie ignorierst.“ Stattdessen stauen sie sich an – so lange, bis du vielleicht irgendwann in Tränen ausbrichst, weil du gerade deine Plätzchen verbrannt hast (aber eigentlich, weil deine Mutter manchmal so fies zu dir ist!). Nur wenn du dir selbst eingestehst, dass du dich gerade nicht gut fühlst, kannst du dieses Gefühl wirklich verarbeiten, um es schließlich hinter dir lassen zu können.