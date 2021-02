Maîtresse malgré moi : comment je me suis enfin pardonnée

Martin et moi ne sommes jamais sortis ensemble sérieusement, mais on s'est vu régulièrement pendant des mois : on faisait des parties de billard et prenait des shots de whisky. On couchait ensemble plusieurs fois par semaine et on a même été photographié bras dessus bras dessous par un photographe en soirée. Il est venu chez moi en pleurant quand son chien est mort, et pour me voir à Noël. J'ai rencontré certains de ses amis. C'était le début typique d'une histoire d'amour - sauf que je ne savais pas que c'était une liaison. Je n'avais aucune raison de penser qu'il n'était pas célibataire.