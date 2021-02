Anderson est originaire du Royaume-Uni et, entre son accent et ses cheveux roux ondulés, elle a une vraie allure de Kate Winslet. Elle ne pensait pas que beaucoup de gens verraient la vidéo, me confie-t-elle sur Zoom. Cela fait 17 jours qu'elle a posté la vidéo et seulement 24 jours après sa rupture, mais elle semble beaucoup plus heureuse aujourd'hui qu'elle ne l'était sur TikTok. "Je l'ai fait pour m'aider, en espérant que je pourrais regarder la vidéo dans un mois et voir le chemin parcouru, combien j'avais grandi", dit-elle. "Je ne pensais pas que ça allait cartonner. Je n'avais que quelques milliers de followers à ce moment-là, et maintenant plus de 300 000 personnes m'ont vu pleurer". Encore plus, en fait : au moment de la rédaction de cet article, elle a eu plus d'un million de vues et près de 350 000 likes.