Ce que c’est que de se faire larguer pendant une pandémie

En mars, la menace du COVID-19 ne semblait plus si lointaine. J'ai commencé à craindre que la frontière entre le Canada, où j'habite, et l'Amérique, là où habite mon copain, se ferme (elle a fini par se fermer.) et que je sois séparée de lui pendant des semaines ou des mois. Il ne partageait pas mes craintes et nous avons commencé à nous engueuler par textos, appels téléphoniques et FaceTime . Je voulais juste qu'il me prouve son amour en me rejoignant au plus vite. Il voulait que je me détende et qu'on laisse faire les choses.