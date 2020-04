Appel visio : les nouveaux codes de l’interaction sociale

Les problèmes qui existaient dans la vie réelle n'ont pas disparu non plus. Chaque groupe compte au moins une personne bruyante, et en ligne, il est encore plus difficile de se faire entendre. Qu'on me laisse parler ! Ou, du moins, qu'on me donne la possibilité de faire apparaître la boîte verte qui apparaît sur la personne qui parle sur Zoom. "Le pire, c'est quand tout le monde se met à parler en même temps, puis que tout le monde se tait", explique Katie, une commerçante. Là, tout le monde se dit : "Non, vas-y, non toi d'abord". C'est tellement gênant que ça me donne envie de hurler".