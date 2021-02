Beziehungsstress: So gehst du mit passiv-aggressivem Verhalten um

Wie findest du also heraus, was tatsächlich los ist? Wenn du das Gefühl hast, dass die Situation zu angespannt ist, schlägt Dr. Ludden vor, deine Gefühle in einer E-Mail oder einem Brief niederzuschreiben. „Deine Emotionen schriftlich auszudrücken, ermöglicht es, dich kritischer mit ihnen zu beschäftigen“, sagt er. Wenn Schreiben nicht dein Ding ist, kannst du versuchen, deiner besseren Hälfte mitzuteilen, wie du dich fühlst, indem du Aussagen in der Ich-Form formulierst („Ich fühle mich hilflos, wenn ich nicht weiß, was los ist“ anstelle von „Du bist immer so und sagst mir nicht, was los ist“). Lass danach die andere Person zu Wort kommen und wiedergeben, wie sie deine Worte aufgenommen hat. So kannst du Missverständnisse vermeiden und sicherstellen, dass auch ja nichts falsch interpretiert wurde (das ist eine Technik aus der Imago-Therapie, die für Paare, die an einem Konflikt arbeiten, sehr hilfreich sein kann).