Angst vor Konfrontation? Diese 4 Tipps helfen dir bei Diskussionen & Streitgesprächen

Laut Dr. Fleming denken viele, Konfrontationen können schnell zu aggressivem Verhalten führen – vor allem, wenn dein Gegenüber eine deutlich andere Meinung hat als du. „Wenn du dir vorstellst, die Unterhaltung könnte in einen aggressiven Streit ausarten, dann stellt sich dein Körper auf Verteidigung ein und geht in eine Abwehrhaltung“, erklärt sie. „Wir befinden uns dann an einem Punkt, an dem wir unserem Gegenüber gar nicht mehr richtig zuhören können. Demzufolge sind wir dann auch nicht mehr in der Lage, zu verstehen, was seine Beweggründe sind“.