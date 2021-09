J’ai découvert que mon mec me trompait sur une vidéo TikTok

Dans le cas de vidéos comme celle de Polly Jae Webster - qui n'a pas encore répondu à la demande de témoignage de Refinery29 - le flou de l'histoire a attiré les soupçons de ses followers qui pensent que sa motivation est de devenir virale et de gagner de l'argent, et non d'aider quelqu'un.De même, la créatrice de vidéos TikTok Talia Rae a souvent mis en ligne des vidéos pour piéger des personnes infidèles sur son compte @gayitalianjew . Dans une vidéo aujourd'hui supprimée (dont certaines parties peuvent encore être vues sur Reddit), elle s'approche d'un inconnu dans un bar et flirte avec lui après l'avoir entendu parler de tromper sa partenaire, filmant son visage pendant la conversation. À la fin de la vidéo, il se montre très intéressé par Talia et celle-ci lui révèle qu'elle est en train de le filmer. Son expression devient livide et il se dépêche de partir. En France, prendre des photos ou filmer une personne isolée et reconnaissable sans son consentement dans un lieu public est une affaire de droit civil . Si vous faites cela et que vous publiez les images sur les réseaux sociaux, elles peuvent être considérées comme diffamatoires par la personne qui a été photographiée ou filmée, et vous pouvez potentiellement faire l'objet de poursuites civiles.