J’ai trompé mon mec pendant un an – voici comment j’ai arrêté

Ça s'est avéré vrai pour Ava. Après avoir mis fin à son mariage et à sa liaison, elle a déménagé dans une nouvelle ville avec son enfant et a commencé à suivre une thérapie. "J'ai redécouvert mon estime de soi toute seule, sans partenaire", dit-elle. "J'ai développé mon entreprise et je suis devenue une mère célibataire solide qui a appris à co-parenter avec celui qui m'avait brisé le cœur. Avec le temps, je me suis sentie entière et complète à nouveau. Je me suis mise au sport, j'ai admis des choses horribles sur moi-même et je me suis pardonnée".