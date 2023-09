Wide-Leg-Jeans sind überall – so stylst du sie im Herbst

Wenn du beim Begriff „wide-leg“ immer noch an die unförmigen Styles der 90er oder die absurd weiten Schlaghosen der 60er denkst, können wir dich beruhigen: Die aktuell beliebtesten Versionen des Trends kombinieren den Oversized-Komfort mit maßgeschneiderten und modernen Silhouetten. Schau dir nur mal Tibis Sid-Jeans an, mit denen ich schon seit der Spring-2023-Show des New Yorker Labels geliebäugelt habe. Die locker sitzenden und mit Panel-Details verzierten Jeans (die es für den Herbst in neuen Farben sowie in „Petite“- und „Regular“-Größenoptionen gibt) sind so geschnitten, dass sie sich in der Mitte ballonartig ausweiten und unten wieder enger werden. Damit sind sie vielseitig genug, um sowohl mit lässigen Sneakern als auch Ballerinas, Stiletto-Sandalen und spitz zulaufenden Boots getragen werden zu können.