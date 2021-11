Feu, terre, air & eau : ce que révèle votre élément astro sur votre couple

Si vous avez des éléments adjacents…

Encore une fois, vous devrez peut-être consulter la roue du Zodiaque pour être sûr·e que votre relation entre dans ce groupe, mais les paires élémentaires adjacentes sont les suivantes : feu et terre, terre et air, air et eau, et eau et feu. Ces paires d'éléments apparaissent l'une à côté de l'autre sur la roue, d'où leur nom. Dans l'ensemble, les couples de cette catégorie ont tendance à se compléter - ils ne sont pas des copies conformes, mais ils ne sont pas non plus complètement opposés. Vous pouvez combler un besoin que votre partenaire n'a jamais pu satisfaire seul·e (par exemple, un signe de terre fournit souvent des bases et des perspectives à un signe d'air). Ou bien, peut-être que vous et votre moitié vous inspirez mutuellement à travers vos légères différences, de la même manière qu'un signe de feu peut insuffler de la passion à un signe d'eau.