7 Tipps für die Jobsuche in einer anderen Branche

„Ich finde, du solltest deinen Lebenslauf an jede einzelne Ausschreibung anpassen, nicht nur an jede Branche. Du bist besser damit beraten, dich für deutlich weniger Jobs zu bewerben – dafür aber gründlicher –, als deinen Lebenslauf an jede Firma in deiner Branche zu schicken. Such dir ein paar Stellenausschreibungen, die dich wirklich interessieren und zu dir passen würden. Dann lies dir die Ausschreibung genau durch und markiere dir am besten, wonach sie konkret suchen. Dann passe deinen Lebenslauf so an, dass darin klar wird, inwiefern du diese Wünsche erfüllst. So sprecht ihr dieselbe ‚Sprache‘, und sie können leichter erkennen, dass du gut zur Ausschreibung passt.“