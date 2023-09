Wieso fühlen sich Follow-Up-Mails so demütigend an?

Diese E-Mails allein sorgen für zusätzlichen Stress. Schon seit Jahren steigt die Anzahl der E-Mails , die Angestellte im Durchschnitt bekommen. Dieser konstante Strom aus Nachrichten von Kolleg:innen, Vorgesetzten und Fremden verebbt in vielen Branchen nicht mal im Feierabend. Eine US-Studie von Wakefield Research für die E-Mail-Plattform Superhuman ergab, dass 38 Prozent der befragten Büroangestellten aufgrund ihrer „E-Mail-Fatigue“ gern kündigen würden. Zurecht – denn laut Untersuchungen der University of California von 2016 gilt: „Je mehr Zeit man pro Stunde mit E-Mails verbringt, desto höher fällt der Stress pro Stunde aus.“ Dieselben Forschenden kamen zu dem Schluss, dass gestresste Angestellte E-Mails zwar schneller, aber weniger sorgfältig beantworteten. Wie The New Yorker schon schrieb: E-Mails „vermiesen uns das Leben“.