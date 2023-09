Ich studierte erst mit 21 & verdiene heute 154.000 €

34New Jersey, USAWerbetechnologie, Produktmanagerin154.000 Euro16 Jahre. Ich fing mit 18 an, in Vollzeit zu arbeiten, und beschloss mit 21, meinen Bachelor zu machen. Ich lebte schon kurz nach dem Schulabschluss alleine und musste demnach neben dem Studium arbeiten, um mir die Miete zu finanzieren. Den Abschluss machte ich schließlich 2014, aber es dauerte bis 2016, bis ich eine feste Vollzeitstelle fand.19 Euro pro StundeVon 19 Euro pro Stunde zu 65.000 Euro pro Jahr. Das war 2016 und ein Übergang in ein festes Arbeitsverhältnis – ich war da vorher acht Monate lang nur Zeitarbeiterin gewesen. Ich hatte meiner Managerin gesagt, dass ich einen Vollzeitjob suchte und ein anderes Angebot bekommen hatte, und sie setzte sich dafür ein, dass ich nicht nur einen festen Job, sondern auch gleich eine Beförderung angeboten bekam. Die Benefits waren außerdem der Hammer – ich bekam von der Firma meinen Handyvertrag, meinen Fitnessstudiobeitrag und mein Internet zu Hause bezahlt.Das war 2014, von 33.000 Euro pro Jahr auf 10 Euro pro Stunde. Ich hatte meinen Vollzeitjob im Einzelhandelsmanagement gegen eine Teilzeitstelle eingetauscht, um nebenbei meinen Bachelor machen zu können; ich schaffte nur 20 bis 25 Stunden pro Woche. Um meinen Abschluss so schnell wie möglich hinter mich zu bringen, belegte ich zusätzliche Kurse während der Sommersemesterferien.2021 wurde ich befördert und sollte mein Team führen, als meine Managerin die Firma wechselte. Diese Stelle (Director) war mein Traum, aber sie boten mir dafür nur rund 11.000 Euro mehr an. Bei der Gehaltsverhandlung war ich eher zurückhaltend und bekam demnach am Ende nur 14.000 Euro als Gehaltserhöhung. Ich verließ die Firma nicht mal ein Jahr später und hörte, dass meine Nachfolgerin (die von außen reingeholt wurde) für den Job etwa 47.000 Euro mehr bekam als ich.Irgendwo bekommst du immer mehr Geld! Wenn du im Einzelhandel arbeitest, so wie ich früher, verdienst du vielleicht 50.000 Euro pro Jahr und glaubst, das sei ein tolles Gehalt. Dabei gibt es auch jede Menge Einzelhandelsmanager:innen, die 100.000 Euro für denselben Job bekommen. Dein Gehalt bestimmt nicht deinen Wert – es ist lediglich das, was deine Firma dir zu zahlen gewillt ist. Ich arbeite in der Werbetechnologie heute viel weniger als damals im Einzelhandel und verdiene doch fünfmal so viel. Hab keine Angst davor, andere Gelegenheiten zu ergreifen – auch auf derselben Stufe –, um die Karriereleiter hochzuklettern.