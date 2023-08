Ich bin 27, habe aufs Studium verzichtet & verdiene heute 88.000 €

27LondonSoftware-Entwicklung, Senior Software-Entwicklerin88.000 Euro1113.000 Euro, 2012von 29.000 zu 70.000 Eurogab es bisher nichtIch glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich irgendwas bedauere. Selbst wenn ich manchmal nicht die Antwort bekam, die ich mir erhofft hatte, ergab sich am Ende doch immer irgendwas Gutes aus dem Gespräch – und wenn auch nur das gestärkte Selbstbewusstsein meinerseits, es nochmal zu versuchen.Nachdem dir ein Job angeboten wird, frag immer nach mehr Gehalt, als sie dir vorschlagen. Ich weiß, dass das eine ziemlich klischeehafte Antwort ist, aber mal im Ernst: Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie Nein sagen. Bei meinem zweiten Job versuchte ich das auch, aber weil sie fixe Gehaltsklassen hatten, konnten sie mir nicht mehr geben. Das war dann aber auch okay.Bevor ich meinen jetzigen Job bekam, hatte ich zeitgleich noch Vorstellungsgespräche bei anderen Firmen. Dann wurde mir meine heutige Stelle angeboten, und ich sagte ihnen, dass ich die anderen Gespräche absagen würde, wenn sie mein Gehalt von den angebotenen 64.000 Euro auf 70.000 Euro aufrundeten. Ein paar Stunden später bekam ich per E-Mail die Antwort, dass sie das tun würden – also nahm ich den Job direkt an!