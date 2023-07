Die besten Karriere-Ratschläge aus unserer Artikel-Reihe Salary Stories

In unserer Artikel-Reihe Salary Stories haben wir schon alle möglichen Gehaltsklassen repräsentiert, von 30.000 bis hin zu 131.000 Euro im Jahr. Wir hörten von Leuten mit diversen Jobs , von der Flut-Spezialistin bis hin zur Modedesignerin. Uns wurde erzählt, dass der Sprung in die Selbstständigkeit das Einkommen verdoppelte ; oder davon, dass der Jobwechsel trotz der geliebten Kolleg:innen die richtige Wahl war. Im Laufe unserer Salary Stories haben wir schon so viele Ratschläge gelesen, die wir direkt auf unsere eigene Karriere anwenden können.