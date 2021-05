Madi Murphy, cofondatrice de The Cosmic RX et The Cosmic Revolution affirme que la force de cette nouvelle lune peut nous apporter la détermination et l'engagement dont nous avons besoin pour nous faire aller de l'avant. "Prenez le temps de réfléchir à ce dont vous avez besoin pour vous sentir en sécurité, puis alignez vos intentions dans ce sens", suggère-t-elle. "Plus vos rêves sont alignés avec votre cœur, plus vous aurez de détermination (et de soutien)". Demander - voire exiger - plus de plaisir, manifester l'abondance et la prospérité, et rester ancré·e : voilà les thèmes clés de cette nouvelle lune, dit-elle.