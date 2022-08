Dein Horoskop im August – So stehen die Sterne diesen Monat

Dir stehen in den kommenden Wochen so einige Veränderungen bevor: Im August beschert dir dein persönliches Horoskop ein paar Überraschungen. Erschütterungen im Privatleben, Trennungen und das Unerwartete begegnen dir schon zu Beginn des Monats, und du verbringst den Rest des Augusts damit, die daraus entstandenen Enthüllungen aufzuarbeiten.Am 1. August treffen Mars , Uranus und der nördliche Mondknoten des Schicksals im Stier aufeinander. Das ist der zweite Teil der planetarischen Verbindung, die am 31. Juli zwischen Uranus und nördlichem Mondknoten begann. Schicksalhafte Entscheidungen und Situationen stehen uns ins Haus und lassen die Welt Kopf stehen. Am 4. August zieht der Merkur ins Sternbild Jungfrau , erreicht am 25. August die Waage und beschert uns die Geduld, um unsere eigenen Bedürfnisse zu verstehen und zu kommunizieren.Der Planet der Liebe und Finanzen, die Venus , kommt am 11. August im Löwen an und ermutigt uns zu Liebesbekundungen und mutigen Geldausgaben. Der Wassermann- Vollmond am 11. August treibt uns zu großen Beziehungsentscheidungen – also stelle dich nun darauf ein, entweder näher zusammenzurücken oder loszulassen. Der Handlungsplanet Mars zieht am 20. August in die Zwillinge . Während dieses Transits können Worte besonders wehtun, also formuliere sie mit Bedacht. Der Mars verweilt bis zum 25. März 2023 im Zwilling (wegen seiner Rückläufigkeit ab dem 30. Oktober) und gewährt uns somit jede Menge Zeit, um daran zu arbeiten, wie wir uns durchsetzen und ausdrücken.Die Sonne erreicht am 22. August die Jungfrau und haucht dem letzten Sommermonat eine Portion Vernunft, Pragmatismus und Introspektion ein. Der revolutionäre Uranus beginnt am 24. August im Stier seine fünfmonatige Rückläufigkeit und wirkt sich damit auf unser Wachstum und unsere Veränderungen aus. Der Neumond in der Jungfrau am 27. August bewegt uns zu logischen, ehrlichen Entscheidungen, die unsere Leben zum Besseren verändern können.