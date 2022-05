Il y a deux choses à noter ici : 1) Le bronzage reste une brûlure de la peau et 2) La "protection" de ce bronzage correspond à un SPF 4, donc vraiment pas grand chose. On sait tou·tes qu'un coup de soleil est mauvais, tant à court terme (rougeurs, peau qui pèle , douleur) qu'à long terme (développement potentiel d'un mélanome et vieillissement accéléré de la peau, qui se manifeste généralement par des taches brunes et des rides), mais on est beaucoup à continuer de penser que tant que l'on bronze sans rougir, on est tranquille. Dr Shergill réfute cette idée. "On pense souvent, à tort, que seuls les coups de soleil sont mauvais pour la peau, car le bronzage est souvent associé à une bonne mine. Or, ce dernier signale que la peau est endommagée et qu'elle subit les effets des rayons UV. Le bronzage est la façon dont votre corps essaie de se défendre contre d'autres dommages."