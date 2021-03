Comme elles sont riches en vitamines et en minéraux, les algues semblent avoir des qualités cutanées impressionnantes. "De nombreuses études ont été menées sur les ingrédients marins au cours des dernières années et, depuis 2018, plus particulièrement sur les algues et leurs bienfaits sur les fonctions et les processus de la peau", a déclaré Nausheen. "Des études ont montré que les ingrédients marins sont bénéfiques pour la peau, qu'ils sont plus durables et qu'ils poussent et se renouvellent plus rapidement que leurs équivalents terrestres. C'est une situation avantageuse pour les soins de la peau modernes dans un secteur où il est désormais essentiel d'être à la fois efficace et durable".