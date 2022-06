Dein Horoskop im Juli – So stehen die Sterne diesen Monat

Der Vollmond im Steinbock am 13. Juli ist unsere Chance, dem „Erwachsensein“ ein wenig näher zu kommen und uns auf unsere eigene Stärke zu besinnen. Am 17. tritt dann die Venus in den Krebs und stimmt uns sanfter als zuvor. Der 19. Juli bringt die Ankunft des jetzt rechtläufigen Merkur im Löwen. Auch die Sonne erreicht am 22. Juli den Löwen und ermutigt uns zu Mut und Durchsetzungskraft – was wir insbesondere rund um den Löwen-Neumond am 28. Juli zu spüren bekommen. Am selben Tag beginnt die Rückläufigkeit vom Jupiter im Widder und gewährt uns die Chance, kalkulierte Risiken einzugehen.